كارتيرون يطلب التعاقد مع عمر خربين

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:38 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة" الرياض " السعودية أن النجم السوري عمر خرببن لاعب الهلال السعودي دخل حسابات باتريس كارتيرون لتعاقد الزمالك معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وطالب باتريس كارتيرون إدارة الزمالك بالتعاقد مع النجم السوري الذي تألق من قبل مع فريق بيراميدز فى الدورى المصرى الموسم الماضي لتدعيم هجوم الفريق .

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب خارج حسابات فريق الهلال السعودي الموسم القادم مما يجعل فرص الزمالك فى التعاقد معه قوية.

أخبار تهمك

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

متى تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يحسم موقفه مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات ميسي مع الإنتر

منذ أقل من ساعة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

10:11 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

07:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً