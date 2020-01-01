كارتيرون يطلب التعاقد مع عمر خربين









يسعي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة" الرياض " السعودية أن النجم السوري عمر خرببن لاعب الهلال السعودي دخل حسابات باتريس كارتيرون لتعاقد الزمالك معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وطالب باتريس كارتيرون إدارة الزمالك بالتعاقد مع النجم السوري الذي تألق من قبل مع فريق بيراميدز فى الدورى المصرى الموسم الماضي لتدعيم هجوم الفريق .



