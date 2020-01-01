ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد













تسبب تألق الظهير الأيسر الصاعد محمد شكري، في تهديد نجم الأهلي محمود وحيد، بشأن استمراره ضمن صفوف النادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة.





وكان اللاعب صاحب الـ21 عاماً قد شارك في لقاء سموحة الودي أمس، والذي انتهى بفوز الأهلي برباعية دون رد.





واشترك شكري في الشوط الثاني بدلاً من علي معلول، ولقى استحساناً كبيراً من جميع المتابعين، وعلى رأسهم المدرب السويسري رينيه فايلر.





وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الأهلي، فإن النادي يفكر في عرض محمود وحيد للبيع خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت المصادر، أن فايلر يفكر في الاعتماد على شكري كبديل أساسي لمعلول خلال الموسم المقبل، والتضحية بمحمود وحيد.





وكان الجهاز لفني لأهلي قد صعد أكثر من لاعب، وعلى رأسهم عربي بدر، محمد شكري، وشادي رضوان.



