إعصار هانا يصل إلى ولاية تكساس الأمريكية

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
وصل إعصار "هانا"، إلى اليابسة جنوبي ولاية تكساس، تصاحبه رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن أول إعصار أطلسي لهذا الموسم وصل إلى جزيرة "بادر" الحاجزة، والتي تقع على مسافة 20 كيلومترا جنوب "بورت مانسفيلد"، الساعة الخامسة مساء السبت (2200 بتوقيت جرينتش)، تصاحبه رياح بلغت سرعتها 150 كيلومترا.

وأضاف المركز إن قوة العاصفة المدارية "هانا" قد اشتدت صباح السبت وتحولت إلى إعصار من الفئة الأولى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر إعصار هانا إعصار

أخبار تهمك

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 23 ساعة

ناشئ الأهلي الواعد يهدد مستقبل محمود وحيد

منذ ساعة و 15 دقيقة

رمضان صبحي يحسم موقفه مع الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

القصة الكاملة في مفاوضات ميسي مع الإنتر

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 7 ساعات

متى تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

منذ 41 دقيقة

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

الإعصار فابيو يتجه نحو المكسيك

3 ولايات أمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار فلورنس

العاصفة "فينسنت" تتجه صوب المكسيك

أول أعصار فى الأطلسى يضرب ولاية أمريكية فى موسم الأعاصير

العاصفة "إريك" تتحول إلى إعصار بالمحيط الهادى وتهدد هاواى

دوريان يقترب.. قنصلية المملكة في هيوستن تعلن إخلاء سعوديين بمقاطعة بريفارد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

10:11 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم انتقال موهبة الفريق بشكل نهائي

07:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً