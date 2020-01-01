"إليسا الفنانة أقوى فنانة عربية".. تعليقات الجمهور على أغنية إليسا الجديدة "صاحبة رأي"

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:19 ص
بوابة الفجر
حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب اقتناص المليون الأول له من المشاهدات في اقل من 72 ساعة، حيث حقق تحديدًا حتى الان أكثر من 1,180,276 مشاهدة.

ونال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

وعلق بعض الجمهور قائلًا: "الأغنية جميلة كلها قوة وشجاعة"، "إليسا رقم واحد وأقوى فنانة عربية"، "إليسا الفنانة الوحيدة الي أغانيها مو مستهلكة وتجارية".


كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.

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