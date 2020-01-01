برشلونة في حيرة بسبب أومتيتي

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفي إسباني اليوم، عن آخر تطور حول مستقبل نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو"،:" أن قبل إصابة صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة، تواصلت 6 أندية، مع الفريق الكاتالوني عن وضع اللاعب الفرنسي.

والأندية هي ليون، ومارسيليا، ورين، وآرسنال، ووست هام يونايتد، وإيفرتون.

وأشارت إلي:" لم يحدث أي جديد في الإتصالات مع هذه الأندية، لأن صامويل أومتيتي قال للفريق الكاتالوني أنه لا يرغب في الرحيل عن أحضان الفريق.

وأختتمت الصحيفة الإسبانية:" سيقوم فريق برشلونة بضم مدافع جديد، حال عدم تحسن أومتيتي خلال الفترة المقبلة.

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