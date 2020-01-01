برشلونة في حيرة بسبب أومتيتي
الأحد 26/يوليه/2020 - 05:53 ص
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفي إسباني اليوم، عن آخر تطور حول مستقبل نجم برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو"،:" أن قبل إصابة صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة، تواصلت 6 أندية، مع الفريق الكاتالوني عن وضع اللاعب الفرنسي.
والأندية هي ليون، ومارسيليا، ورين، وآرسنال، ووست هام يونايتد، وإيفرتون.
وأشارت إلي:" لم يحدث أي جديد في الإتصالات مع هذه الأندية، لأن صامويل أومتيتي قال للفريق الكاتالوني أنه لا يرغب في الرحيل عن أحضان الفريق.
وأختتمت الصحيفة الإسبانية:" سيقوم فريق برشلونة بضم مدافع جديد، حال عدم تحسن أومتيتي خلال الفترة المقبلة.