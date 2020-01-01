موليكا يصدم الأهلي ويوافق على عرض ليل





كشفت تقارير صحفية كونغولية فرنسية أن الكونغولي جاكسون موليكا نجم هجوم مازيمبي الكونغولي وافق على الانتقال إلى صفوف ليل الفرنسي في الموسم المقبل.





ونقل موقع Foot RDC الكونغولي عن قناة CANAL+ الفرنسية بأنها أعلنت عن موافقة النجم الكونغولي على الانتقال إلى صفوف ليل ومن ثم الرحيل إلى صفوف موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة.





وأكد الموقع الكونغولي أن الاتفاق الذي تم بين موليكا وليل الفرنسي يمهد الطريق للمفاوضات بين النادي الفرنسي وإدارة مازيمبي لإتمام الصفقة.





وأوضح الموقع الكونغولي أن قيمة انتقال موليكا البالغ من العمر 20 عامًا إلى ليل الفرنسي تقدر بـ 2 مليون يورو.