سارة كوبر.. سخريتها من ترامب جعلتها أشهر الممثلات الكوميديات في زمن "كورونا"

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:31 ص
بوابة الفجر
وكالات

وجدت الأمريكية سارة كوبر، وصفة سحرية للنجاح في زمن كورونا الذي يحتاج فيه البشر أكثر لفسحة من الضحك، حيث وظفت تقليدها لعبارات مثيرة وساخرة للرئيس دونالد ترامب لتحقيق انتشار واسع. 

وتنشر الممثلة الكوميدية من أصل جامايكي، وعمرها 42 عاماً، وكانت موظفة في شركة "غوغل"، مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تقلّد بطريقة ساخرة الرئيس الأمريكي. وفي الفيديوهات، يسمع المشاهد خطابات ترامب، لكنه يرى على الشاشة سارة كوبر التي تتزامن حركة شفتيها ولغتها الجسدية مع صوت ترامب الحقيقي خطيباً، ولكن طبعاً مع مبالغة متعمَدة وتضخيم مقصود، لزوم الضرورات الكوميدية، في تقليد حركاته، كالنظرات المنتفخة أو الفم المزموم.

وسرعان ما يتناقل الشباب على نطاق واسع عبر "تيك توك" مقاطع الفيديو التي تنشرها سارة قبل أن تنتشر بكثافة أيضاً عبر "تويتر" التي تطال جمهوراً أوسع، حتى إن عناوين هذه المقاطع تسخر من الأخطاء التي قد يرتكبها ترامب في القواعد وتركيب الجملة.

ووصفت سارة ترامب في حديث لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأنه "مؤلف كوميدي ممتاز من دون أن يدرك 

وأصبحت سارة في زمن جائحة كوفيد-19 متساوية مع أشهر الممثلين الكوميديين في الولايات المتحدة، إذ إنها تصوّر هذه الفيديوهات بنفسها في منزلها، ما بات لزاماً على هؤلاء الممثلين المحجورين في منازلهم أن يفعلوه أيضاً، أي الانتقال من استديوهاتهم إلى غرف الاستقبال في منازلهم.

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