رمضان صبحي يحسم موقفه مع الأهلي





كشفت تقارير صحفية أن رمضان صبحي نجم الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي أعرب عن رغبته في البقاء في الأهلي وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التي تلقاها في الفترة الماضية. وتحدث رمضان صبحي مع أحد مسئولي الأهلي منذ أيام وأكد خلال الجلسة السريعة التي جمعتهما أنه يرغب في البقاء في الأهلي لأن العروض التي وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.





وأعرب رمضان صبحي عن رغبته في نجاح المفاوضات المستمرة حالياً بين الأهلي وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.





وعلى نفس الجانب، أكد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي أن صبحي لن يلعب في مصر إلا للأهلي وأوضح أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أنه إذا لم يصل رمضان عرض مميز في أوروبا فإنه سيستمر مع الأهلي خاصة أن المارد الأحمر يرغب في استمرار صبحي كما أن هيدرسفيلد لديه الرغبة في بيعه.



