رغماً عن بيريز... زيدان يرفض رحيل نجم الفريق

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:25 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم، تمسك الفرنسي زين الدين، المدير الفني لنادي  ريال مدريد بأحد نجوم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد طالب بالاستغناء عن خدمات لاعب خط وسط الفريق إيسكو، خلال سوق الانتقالات.


وأكد الموقع، أن زيدان أكد لبيريز أنه سيحتاج لجهود اللاعب خلال الموسم المقبل، وبالتالي طالب بعدم بيعه في الصيف.


وأشار زيدان، أنه سيحتاج إيسكو في الموسم المقبل، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

وأشار الموقع، أن زيدان يرى أن إيسكو يمتلك قدرات خاصة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إيقافه، إذا لعب بمستواه المعهود.

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