تعرف على عدد مشاهدات "وحشتوني" لفضل شاكر (فيديو)

أطلق الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الذي حمل عنوان " وحشتوني " ولكن بأسلوب جديد، حرص من خلاله على أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى أبرز المعالم في تلك الدول.





واقتربت الاغنية من تسجيل مليون مشاهدة، بعد طرحها بأسبوع واحد فقط حيث حققت تحديدًا أكثر من 777,552 مشاهدة عبر يوتيوب.





وخلال الفيديو، حرص شاكر على ظهوره على أحد المسارح العربية، في رسالة منه إلى جمهوره تعبيرًا عن اشتياقه لهم، وقام بأعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد.





وحشتوني من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر .