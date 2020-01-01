موعد مباراة مانشستر يونايتد يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام



يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلاً على ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

ويحتاج ليستر سيتي لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بينما يحتاج مانشستر يونايتد للتعادل فقط لخطف المقعد الأوروبي.

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