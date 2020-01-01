إبراهيم حسن: جيل 90 واجه صعوبات للوصول لمونديال إيطاليا

أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 90 عاني وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشددا على تأهل الفراعنة على حساب الجزائر بكامل نجومها.





وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " واستدرك "كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".



