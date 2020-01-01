إبراهيم حسن: جيل 90 واجه صعوبات للوصول لمونديال إيطاليا

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد إبراهيم حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن جيل 90 عاني وواجه صعوبات عديدة من أجل الوصول لكأس العالم بإيطاليا، مشددا على تأهل الفراعنة على حساب الجزائر بكامل نجومها.

وقال حسن فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " واستدرك "كيف وصل جيل 90 لكأس العالم دون جدارة واستحقاق؟ كيف ذلك؟ وصلنا عن جدارة واستحقاق ومع أفضل مدرب في تاريخ مصر".

وأضاف: " "بإمكاننا العودة ومشاهدة مباراة الجزائر في استاد القاهرة، تفوقنا على جيل من أقوى أجيال الجزائر، بل وفي المباراة التي أقيمت على أرضهم أهدرنا العديد من الأهداف".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فاروق جعفر والحكام ألأهلي

أخبار تهمك

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

متى تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ 42 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

منذ أقل من ساعة

سر تراجع الزمالك عن ضم آري بابل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد التتويج.. الهلال ثالث ممثلي السعودية في كأس العالم للأندية

بعد التتويج .. الهلال ثالث ممثلي السعودية في كأس العالم للأندية

حسام حسن «العميد» ماكينة أهداف مصرية وتاريخ «لا يُقارن»

إبراهيم سعيد يكشف كيف خسر حسام حسن جمهور الأهلي والزمالك

نجم منتخب مصر السابق: تريزيجيه يعاني من التجاهل الإعلامي

رضا عبدالعال يهاجم تريزيجيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

10:11 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

12:30 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً