بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
فجرت تقارير صحفية عالمية اليوم عن إصدار قرار من إدارة نادى برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو برحيل 12 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد أداء الفريق المتواضع الذي ظهر عليه هذا الموسم بالبطولات المحلية والقارية.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن نادى برشلونة وضع 12 لاعباً للرحيل في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بعد عدم تأقلمهم مع الفريق الكتالوني هذا الموسم وهم : نيتو ، سيميدو ، أومتيتي ، توديبو ، فيربو ، فيدال ، راكيتيتش ، إلينا ، رافينها ، ديمبيلي ، بريثوايت ، كوتينهو.

ويسعي نادى برشلونة للتخلص من هؤلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق الكتالوني فى الموسم الجديد حيث تعاقد الفريق مع صفقة واحدة حتي الآن وهي ضم اللاعب الدولي البوسني بيانيتش من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب النادى الاسباني خلال هذا الصيف فى ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف نادى إنتر ميلان الإيطالي كما يعمل برشلونة على استعادة نيمار نجم نادى باريس سان جيرمان الفرنسي الى ملعب الكامب نو مرة أخري.

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