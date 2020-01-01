بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

فجرت تقارير صحفية عالمية اليوم عن إصدار قرار من إدارة نادى برشلونة الإسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو برحيل 12 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد أداء الفريق المتواضع الذي ظهر عليه هذا الموسم بالبطولات المحلية والقارية.





وقالت صحيفة ديلي ميل أن نادى برشلونة وضع 12 لاعباً للرحيل في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية بعد عدم تأقلمهم مع الفريق الكتالوني هذا الموسم وهم : نيتو ، سيميدو ، أومتيتي ، توديبو ، فيربو ، فيدال ، راكيتيتش ، إلينا ، رافينها ، ديمبيلي ، بريثوايت ، كوتينهو.





ويسعي نادى برشلونة للتخلص من هؤلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم الفريق الكتالوني فى الموسم الجديد حيث تعاقد الفريق مع صفقة واحدة حتي الآن وهي ضم اللاعب الدولي البوسني بيانيتش من صفوف يوفنتوس الإيطالي.



