محمد منير: الدولة بذلت جهدا ملموسا في مواجهة أزمة "كورونا"

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر

أشاد الكنيج محمد منير، عبر حسابه على تويتر، بجهود الحكومة في مواجهة أزمة فيروس "كورونا".

وقال محمد منير: "اعتقد ان الدولة قيادة ومجلس وزاري برئاسة النشط  الدكتور مصطفي مدبولي يبذلون جهدًا ملموسًا ومحسوس كلنا نشهد بذلك لكن غابت عنهم الفرصة ، والفرصة تأتي في الغالب مره واحده في حياة البشر".

وأضاف:" الفرصة التي كانت في اغلاق المحلات الكبرى وأماكن التجمعات الكبيرة مبكرًا بحلول الثامنة مساء ماعدا اغراضنا الضرورية مثل المحلات الصغيرة الخدمية والمستشفيات والصيدليات والامن اليقظ بالطبع والنوم والاستيقاظ مبكرا مع ان تدور عجلة الإنتاج بالتأكيد هذا ماقصدته تماما بضياع الفرصة ودعواتي الله العزيز القدير ان يشفي العالم من هذا الوباء الخطير اللهم بلغت فأشهد.

وتابع : "ما اقصده هو ما يمر به العالم اجمع وهو فيروس كورونا ونري ما يبذله العالم وما يعانيه ونعانيه ايضًا من اجل إيجاد حلول في سبيل مواجهة الفيروس اللعين، رغم قسوة الظروف علي كل البشر و معانتهم من هذا الوباء".

وأختتم: "ولكن لكل مصيبة حلول في اثناء الحظر ومعاناته اليومية ابتدعت الدول المتأزمة حلول تليق بظرف الازمة ومدي تأثيرها علي شعوبهم، وهذا ما أقصده بمعني الفرصة".

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