خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يتلقي اليوم نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره وست هام على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وعلم موقع الفجر الرياضي من مصدره تشكيل استون فيلا لهذه المباراة الحاسمة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدخل نادى أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: مينجز، كونسا، جالبيرت، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماجين.

خط الهجوم: تريزيجيه، سماتا، جاك جريليش.

ويحتاج نادى أستون فيلا للحصول على الثلاث نقاط للبقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم وفى حال التعثر ينتظر الفيلانز مواجهتي إيفرتون أمام بورنموث وآرسنال أمام واتفورد لتحديد الهابطين لبطولة الشامبيون شيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تريزيجيه الدوري الإنجليزي استون فيلا

أخبار تهمك

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

سر تراجع الزمالك عن ضم آري بابل

منذ أقل من ساعتين

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 4 ساعات

متى تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 10 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

خاص.. موقف صلاح وتريزيجيه من المشاركة في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا

إصابة نجم أستون فيلا تمنح فرصة ذهبية لـ"تريزيجيه" أمام ليفربول

كما أكد الفجر الرياضي.. تريزيجية أساسياً مع استون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي ينفرد بتشكيل أستون فيلا الرسمي أمام تشيلسي.. تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي

ليستر سيتي ضد أستون فيلا.. "خاص" تعرف على موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة في المباراة

تشكيل بورنموث ضد أستون فيلا المتوقع لمباراة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

10:11 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

12:30 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً