خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

يتلقي اليوم نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه نظيره وست هام على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وعلم موقع الفجر الرياضي من مصدره تشكيل استون فيلا لهذه المباراة الحاسمة التي ستجمع بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويدخل نادى أستون فيلا المباراة بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمي: بيبي رينا.





خط الدفاع: مينجز، كونسا، جالبيرت، تارجيت.





خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماجين.





خط الهجوم: تريزيجيه، سماتا، جاك جريليش.



