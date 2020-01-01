"رد الباب" للنجمة لطيفة تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)

طرحت الفنانة لطيفة التونسية منذ قليل رسميًا كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحققت الاغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها في 20 يوليو الجاري ، حيث تجاوزت مشاهداتها المليون مشاهدة وبلغت تحديدًا أكثر من1,115,791 مشاهدة





كلمات الأغنية :

يا زي عاد وفك عليا..ما عدش قلبي باغيك

انت ياما عامل فيا..أخطاني الله يهديك

رد الباب وغرب .. لا تجيني لا تقرب

برا أسال المجرب..حبي صعيب عليك





وأغنية "رد الباب وغرب " من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.