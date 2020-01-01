"رد الباب" للنجمة لطيفة تحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)
الأحد 26/يوليه/2020 - 03:34 ص
طرحت الفنانة لطيفة التونسية منذ قليل رسميًا كليب أغنيتها الجديدة "رد الباب وغرب" عبر قناتها الشخصية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
وحققت الاغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها في 20 يوليو الجاري ، حيث تجاوزت مشاهداتها المليون مشاهدة وبلغت تحديدًا أكثر من1,115,791 مشاهدة
كلمات الأغنية :
يا زي عاد وفك عليا..ما عدش قلبي باغيك
انت ياما عامل فيا..أخطاني الله يهديك
رد الباب وغرب .. لا تجيني لا تقرب
برا أسال المجرب..حبي صعيب عليك
وأغنية "رد الباب وغرب " من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي المهيري.