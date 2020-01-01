التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي اليوم الأحد 27 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نتيجة مباراة مانشستر يونايتد الماضية :-





وتعادل مانشستر يونايتد مع فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة الماضية خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد.





بينما خسر فريق ليستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.





واستقر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام ليستر سيتي، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:-





حراسة المرمى: دي خيا.





خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - لوك شاو.





خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز - انتوني مارسيال.



