تشكيل تشيلسي المتوقع ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره ولفرهامبتون اليوم الأحد 27 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين تشيلسي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





واستقر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي:-





حراسة المرمى: كيبا.





خط الدفاع: ازبيلكوتا - جيمس - كورت زوما - كريستينسين.





خط الوسط: جورجينهو - ماسون ماونت - بوليسيتش - ويليان - كوفاسيتش.





خط الهجوم: اولفيه جيرو.



