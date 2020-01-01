أحمد حسن: الفرق المصرية لم تُجامل وتصريحات فاروق جعفر غير موفقة

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

علق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، على تصريحات فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية، بمجاملات الفرق والمنتخبات المصرية.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تصريحات فاروق جعفر غير موفقة والمنتخب والفرق المصرية لم تُجامل".

وأشار: "تصريحات غريبة من فاروق جعفر ولا أجد لها أي مبرر وكان يبجب ألا يقول ذلك".

وقال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن منتخب مصر هو سيد إفريقيا كرويا.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "يجب على جميع المسئولين ونجوم الكرة أن يصدروا تصريحات إيجابية".

وأضاف: "مصر سيدة إفريقيا كرويا ونرغب في التعاون لاستعادة ريادتنا".

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