جمال الشريف يعلق على تصريحات فاروق جعفر









قال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا.





أكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب أخر غير الفراعنة".





وقال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.



