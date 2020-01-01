جمال الشريف يعلق على تصريحات فاروق جعفر

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إن الاتحاد الدولي لم يجامل مصر نهائيا.

 أكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "هناك واقعة مجاملة وحيدة حدثت مع منتخب أخر غير الفراعنة".

وقال جمال الشريف، الحكم الدولي السوري السابق، إنه لم يشهد طوال مسيرته طلب مساعدة أو مجاملة من أي منتخب.

وأكد جمال الشريف في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أشهد طوال مسيرتي طلب لمساعدة المنتخبات والفرق المصرية".

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