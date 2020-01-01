والدة حلا الترك تعترف بخلافها مع ابنتها وتكشف مفاجآت جديدة حول علاقتهما

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر

اعترفت منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بخلافها مع ابنتها، وهو ما دفعها إلى إلغاء متابعة بعض صفحات ابنتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت السابر في تصريحات إعلامية: "حلا بتضل بنتي مهما صار خلاف او زعل، بالنهاية الأخ وأخوه بيتزاعلوا، ولكن الأمور الأن احسن، اذا نلتقي ونتكلم معاً، وكان اللقاء الأخير في الأسوبع الماضي".

وأضافت: "بتعرف هي حركات، انا كنت زعلانة منها وألغيت متابعتي لها، وهي أيضاً، ثم اعدت متابعتها، إلا انها لم تبادلني ذلك حتى الأن، هي براحتها".

وتابعت السابر: " "بالنهاية حلا بنتي دمها بيمشي بجسمي، هالشي ما رح يأثر على علاقتي بها وكونها ابنتي، اتمنى لها كل التوفيق سواء كانت عندي او عند ابوها".

ولفتت انها غير مجروحة من ابنتها، معتبرةً الى ان حلا في سن مزاجي، لا سيما أن "وضعها مش سهل" على حد قول السابر.
 

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