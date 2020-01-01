"عدى الكلام" لسعد المجرد تحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
نجحت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد، نجاحًا كبيرًا حيث حققت أكثر من 16 مليون مشاهدة منذ طرحها بموقع "يوتيوب".

واحتلت الأغنية مركزًا متقدمًا بتريند يوتيوب، كما نالت إعجاب الجمهور.

وتقول كلمات الأغنية: "شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام.. حاسس إني كده إبتديت .. أبقي رومانسي و ضعیف .. ليه نومي بقي خفيف .. كنت لما بنام بنام الجمال عدي الكلام .. تضحكي لي وتاخدي كام".

 أغنية "عدى الكلام" كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

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