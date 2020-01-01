بسبب "دوجلاس".. ترامب يعلن الطوارئ في ولاية هاواي

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:41 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلان الطوارئ في ولاية هاواي، استعدادا لإعصار دوجلاس.

وقالت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، عبر موقع التوصال الاجتماعي تويتر:"وافق الرئيس دونالد ترامب للتو على إعلان الطوارئ لولاية هاواي دعما أمام إعصار دوجلاس".

هذا، ويتجه الإعصار دوجلاس إلى هاواي برياح تصل سرعتها إلى نحو 175 كيلومترا في الساعة.

ومع ذلك، تتوقع السلطات أن يضعف الإعصار، وهو من الفئة الثانية، إلى مستوى عاصفة مدارية قبل أن يمر بالقرب من أكبر جزر هاواي في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

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