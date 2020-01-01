أول تعليق لسلاف فواخرجي على الهجوم عليها بسبب "القبلة" في "شارع شيكاغو"

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر

علقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب قبلتها التي ظهرت في الملصق الدعائي وفي إعلان مسلسلها الفني الجديد "شارع شيكاغو".

وفي تصريحات تلفزيونية/ قالت إنها تتقبل الانتقاد وليس لديها أزمة حدوث ضجة، وتعلم أن الناس مصدومة، وهذا شئ كان متوقعا، ولكنها لم تتوقع أن تكون الصدمة بهذه البشاعة.

وأوضحت أن من حق  الجميع أن ينتقد، ولكن ليس من حقهم التجريح بأي شكل من الأشكال.

وأضافت سلاف فواخرجي: "أنا لست ضد الانتقاد، ولست ضد أن يتعرض الناس لصدمة ويتفاجؤوا، وما يحبوا هذا العمل، إذا كانت هذه الصورة جرحت البعض فردود أفعالهم كانت سلبية للغاية، وهذا الشيء كان جارحا أكثر، قامت الدنيا وما قعدت بسبب قُبلة، وأرى أن هذا طبيعي لأنه شيء جديد بالنسبة لي، ولكني مؤمنة بما أقدمه، ولو لم أكن كذلك لما أقدمت على تلك الخطوة، وأنا لست بحاجة لدعاية أو إثارة بلبلة، فأنا أعشق عملي وأخلص له ليس إلا".

كان مشهد القبلة ضمن الإعلان الترويجي لمسلسل "شارع شيكاغو" جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتضمن المشهد قبلة جمعت بين الممثلة سلاف فواخرجي، والممثل مهيار خضور، وعرضت ضمن أحد المقاطع المصورة المخصصة للترويج للعمل الفني.

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