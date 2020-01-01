بشورت قصير.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا (صورة)

الأحد 26/يوليه/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر

أشعلت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، السوشيال ميديا في احدث ظهور لها وهي ترتدي شورت رياضي قصير.

ولاقت الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغر تويتر تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين الذين حرصوا على كتابة تعليقات إيجابية.

يذكر أن الزغبي، حرصت بالأمس على تهنئة الفنانة كارول سماحة بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع التدوينات الصغيرة"تويتر".

وكتبت "نوال" عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر": "أسعد عيد ميلاد، أتمنى لك كل التوفيق، سيدتنا الجميلة".
بشورت قصير.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا (صورة)
بشورت قصير.. نوال الزغبي تشعل السوشيال ميديا (صورة)

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