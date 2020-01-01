كلوب يتحدث عن الإنتقالات الصيفية ومستقبله مع ليفربول

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الإنجليزي عن صفقات فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية ومستقبله مع الريدز.





وقال كلوب فى تصريحات صحفية:"بناء فريق هو أمر صعب ليست الإجابة في امتلاك عدد من اللاعبين أكبر من اللازم، لا أعلم ما هو العدد المثالي بالضبط، ولكن حتى الآن فنحن نقوم بعمل جيد وأتمنى أن يستمر الحال هكذا، بالنسبة لنا فليس ممكنًا ان يكون لدينا 20 لاعبًا من الطراز الأول على مقاعد البدلاء. علينا تقديم أداءات عالمية بمجموعة اللاعبين لدينا وبمختلف التشكيلات."





وأضاف مدرب ليفربول:"لاعبينا لديهم الإمكانية ليكونوا لاعبين من الطراز العالمي. ربما لا يظهرون هذا كثيرًا لأن ليس كل اللاعبين يلعبون باستمرار."



