أحمد زاهر يتوعد المسيئين لبناته بتحرير محاضر ضدهم في مباحث الإنترنت

توعد الفنان أحمد زاهر المسيئين له وبناته، بتحرير محاضر ضدهم في مباحث الإنترنت.





وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN: "كنت بلجأ في البداية لضبط النفس مع المتجاوزين بالبلوك والحذف، ولكن لما تيجي على بناتي مش بقدر أمسك نفسي".





ومؤخرًا نشر الفنان أحمد زاهر صورة له من كواليس تصوير دوره في فيلم زنزانه" 7" مع الفنان نضال الشافعي وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهر "زاهر" في الصورة مع نضال الشافعي وإبنتة ملك أحمد زاهر في وذلك من كواليس تصوير الفيلم .





"زنزانة سبعه" من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير، والفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره







