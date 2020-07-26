سيف على خان يحرج زوجته النجمة "كارينا كابور" على الهواء

في أحد العروض التي استضافتها النجمة الهندية كارينا كابور خان، حل زوجها الممثل سيف على خان ضيفًا على برنامجها، حيث تحدث عن كيفية الحفاظ على علاقتهما العاطفية والروحية في فترة منتصف الزواج

وكشفت "بوليوود لايف، أنه قبل بضعة أسابيع، ذهب سيف إلى برنامج كارينا الإذاعي "" حيث كشف الكثير من أمورهما الشخصية.

خلال هذا العرض، سالت كارينا سيف العديد من الأسئلة حول الحياة والعمل والأبوة، في أحد الأسئلة التي طرحتها كارينا، جعل سيف كارينا تعاني من حالة خجل بعد سماع إجابته.





سالت كارينا سيف، "ما هو الشيء الوحيد الذي يجب على الناس القيام به في حياتهم الزوجية، شيء يحافظ على الروح في منتصف الزواج؟ "، وردًا على ذلك، قال سيف، "لعب الأدوار"، وهي اشارة إلى العلاقة الزوجية الحميمة.





في الوقت نفسه، بدأت كارينا تحمر خجلًا وقالت: "في الواقع، لقد تحدثنا في برنامجنا حول كل موضوع محتمل تقريبًا، لذا فلا بأس أيضًا"، فيما قال سيف إنه كان يمزح فقط.



