جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل لقاء الجولة الأخيرة

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:35 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي

يُسدل الستار غداً الأحد 26 يوليو على الدوري الإنجليزي الممتاز، بإقامة الجولة 38 من البطولة، والتي حسم ليفربول لقبها منذ عدة جولات.

وفي أبرز المباريات، يواجه ليفربول المتوج باللقب، مضيفه نيوكاسل يونايتد، بينما يستضيف مانشستر سيتي الوصيف، ضيفه نوريتش.

وفي صراع المركز الرابع، يلتقي مانشستر يونايتد بمضيفه ليستر سيتي، فيما يستضيف تشيلسي ضيفه وولفرهمبتون واندررز.

وضمن صراع الهبوط، يواجه واتفورد مضيفه آرسنال، ويحل أستون فيلا ضيفاً على وست هام يونايتد، فيما يواجه بورنموث مضيف إيفرتون.

وفيما يلي، ترتيب البريمييرليج، قبل انطلاق مباريات الجولة 38.

1- ليفربول 96 نقطة.

2- مانشستر سيتي 78 نقطة.

3- مانشستر يونايتد 63 نقطة.

4- تشيلسي 63 نقطة.

5- ليستر سيتي 62 نقطة.

6- وولفرهامبتون واندررز 62 نقطة.

7- توتنهام 58 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 54 نقطة.

9- بيرنلي 54 نقطة.

10- آرسنال 53 نقطة.

11- إيفرتون 49 نقطة.

12- ساوثهامبتون 49 نقطة.

13- نيوكاسل يونايتد 44 نقطة.

14- كريستال بالاس 42 نقطة.

15- وست هام يونايتد 38 نقطة.

16- برايتون 38 نقطة.

17- أستون فيلا 34 نقطة.

18- واتفورد 34 نقطة.

19- بورنموث 31 نقطة.

20- نوريتش سيتي 21 نقطة.

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