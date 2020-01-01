أحمد موسى: إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر (فيديو)

قال الإعلامي احمد موسى، إن الجانب الإثيوبي غير أمين مع العالم ومع مصر والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بسد النهضة.





وأضاف "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إثيوبيا لا ترغب في اتفاق ملزم حول سد النهضة ولكنهم يرغبون في اتفاق استرشادي".





وتابع: "إثيوبيا لن توقع اتفاقا ملزما مع مصر فيما يتعلق بسد النهضة، مستكملًا: "مصر دولة ملتزمة بكلامها وحديثها وتعاهده ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر ترغب في التوصل إلى حل واتفاق شامل وعادل وهناك من يريد فرض سياسة الأمر الواقع".





آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة

هذا، وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.





وجدد السيد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.





من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.



