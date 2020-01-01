"شوقي": إعلان نظام التعليم للعام الدراسي المقبل في سبتمبر (فيديو)

قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن نجاح أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية بكامل مؤسساتها.





وهنأ وزير التعليم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، أولياء الأمور بعبور مرحلة الامتحانات في ظل جائحة كورونا، مشددا على أن التجربة أفرزت إيجابيات كبيرة يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.





وتابع وزير التعليم: "الدرس المستفاد في ظل إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وأن مصر تستطيع أن تقوم بأشياء كثيرة ولكن ان يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب، مشيرًا إلى أن الثقة وجدت منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير خاصة مع انتشار منصات السوشيال ميديا التي باتت نبضًا حقيقيًا للشارع عندما يعبر الأهالي والأسر في شتى القضايا مما يشكل ضغطًا على صانع القرار.





وأشار إلى أن التجربة اثبتت قدرة الدولة المصرية ليس فقط في الثانوية العامة لكن في كافة المناحي بداية من المشروعات التي استطاعت الدولة القيام بها ونهاية بكافة القطاعات سواء البناء أو الطرق او القطاع الصحي حتى لو كان هناك مشاكل لكن مقدرة الدولة تجعلنا مطمئنين " مطالبًا المصريين بمزيد من الهدوء وعدم الانسياق وراء المندسين على منصات التواصل الاجتماعي،





وحول مستقبل النظام التعليمي في العام الدراسي 2020-2021 والأقرب لما تم الاستقرار عليه قال الوزير: "سنعلن نظام التعليم للعام الدراسي المقبل سبتمبر المقبل"، مؤكدًا أن ضمن ما يفكرون به هو نظام التعليم المدمج في ظل مشكلة جائحة كورونا والتي تمس العالم أجمع.





وتابع: "ولدنا خيارات كثيرة تتعلق بكل مرحلة تعليمية فتطبيق التعليم المدمج لا يشمل قطاعات أخرى مثل الصفوف من kg1 وحتي الثالث الابتدائي حيث سيذهبون للمدارس بصورة طبيعية".



