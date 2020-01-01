"شوقي": إعلان نظام التعليم للعام الدراسي المقبل في سبتمبر (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:49 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
أمنية فوزي
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن نجاح أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يعد إنجازًا كبيرًا للدولة المصرية بكامل مؤسساتها.

وهنأ وزير التعليم، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، أولياء الأمور بعبور مرحلة الامتحانات في ظل جائحة كورونا، مشددا على أن التجربة أفرزت إيجابيات كبيرة يجب الحفاظ عليها خلال السنوات المقبلة.

وتابع وزير التعليم: "الدرس المستفاد في ظل إجراء هذه التجربة أن الدولة المصرية قادرة وأن مصر تستطيع أن تقوم بأشياء كثيرة ولكن ان يكون مصدرها الثقة في ذلك دائمًا والعمل الدؤوب، مشيرًا إلى أن الثقة وجدت منذ عام 2011 في أعقاب ثورة يناير خاصة مع انتشار منصات السوشيال ميديا التي باتت نبضًا حقيقيًا للشارع عندما يعبر الأهالي والأسر في شتى القضايا مما يشكل ضغطًا على صانع القرار.

وأشار إلى أن التجربة اثبتت قدرة الدولة المصرية ليس فقط في الثانوية العامة لكن في كافة المناحي بداية من المشروعات التي استطاعت الدولة القيام بها ونهاية بكافة القطاعات سواء البناء أو الطرق او القطاع الصحي حتى لو كان هناك مشاكل لكن مقدرة الدولة تجعلنا مطمئنين " مطالبًا المصريين بمزيد من الهدوء وعدم الانسياق وراء المندسين على منصات التواصل الاجتماعي،

وحول مستقبل النظام التعليمي في العام الدراسي 2020-2021 والأقرب لما تم الاستقرار عليه قال الوزير: "سنعلن نظام التعليم للعام الدراسي المقبل سبتمبر المقبل"، مؤكدًا أن ضمن ما يفكرون به هو نظام التعليم المدمج في ظل مشكلة جائحة كورونا والتي تمس العالم أجمع.

وتابع: "ولدنا خيارات كثيرة تتعلق بكل مرحلة تعليمية فتطبيق التعليم المدمج لا يشمل قطاعات أخرى مثل الصفوف من kg1 وحتي الثالث الابتدائي حيث سيذهبون للمدارس بصورة طبيعية".

وأكد أن ما ستشهده الثانوية العامة مستقبلًا يعد تطوير وتحسين ما يمكن تحسينه، وأنه لا يمكن اختزال التطوير في التكنولوجيا عبر "التابلت" وغيرها من المصادر مؤكدًا أن هذا الشق جزء وليس كل شيء والجانب الأكبر هو عملية البناء في فكرة التعليم في هذه المرحلة الخاصة جدًا من عمر الطلاب عبر تغيير الثقافة من تغيير الثقافة من فكرة الدرجات إلى تنمية المهارات عبر تحسين مخرجات التعليم وبنائها وهذا ما حدث منذ عام،2018 مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم سيكون هو النظام التعليمي الجديد وكشف أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكتروني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. موقف تريزيجيه والمحمدي من المشاركة فى مباراة الحسم بين استون فيلا ضد وست هام

منذ أقل من ساعة

بعد خسارة الليجا.. مذبحة في برشلونة و قرار برحيل 12 لاعب هذا الصيف

منذ 42 دقيقة

سر تراجع الزمالك عن ضم آري بابل

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

متى تلجأ مصر للخيار العسكري في أزمة سد النهضة؟ (فيديو)

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لـ"الفجر": "أي كلام عن تأجيل الدراسة غير حقيقي"

تعرف على الموعد النهائي لبدء الدراسة لصفوف "رياض الأطفال"

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

وزير التعليم يحدد موعد إعلان موعد امتحانات الثانوية العامة

عاجل.. وزير التعليم يعلن موعد وتفاصيل الدراسة في العام الجديد

التعليم تكشف مفاجأة عن امتحانات الثانوية العامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:15 م

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

10:11 م

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

12:30 ص

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً