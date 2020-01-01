خبير اقتصادي: ثورة يوليو غيرت شكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية (فيديو)

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن ثورة 23 يوليو غيرت شكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية على أرض مصر، وبدلت نظر العالم لمصر وللمصريين، وكانت أول تجربة للمصريين نحو العيش حياة كريمة.

وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن 23 يوليو ثورة شعب مصر بكل طوائفه، والجيش المصري دعم الثورة، وهذا الأمر معتاد من قبل القوات المسلحة المصرية التي تساند الشعب المصري على مر العصور.





ولفت إلى أن هذه الثورة أدت لاستقلال الدولة المصرية بشكل تام، وهو ما انعكس على تعامل مصر بندية مع كافة دول العالم، دون أي تبعية.





وفي سياق آخر أكد الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة خطط التنمية والمشاريع في كافة المجالات، رغم أزمة كورونا، والتكاليف التي تتحملها الدولة بسبب هذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة استكمال الدولة، بالتزامن مع الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، لأن هذا من شأنه أن يوفر جزء كبير من الاحتياج المحلي، وتصدير الفائض للخارج.





ثورة 23 يوليو تعود للواجهة

وتصدرت ثورة 23 يوليو محرك البحث الشهير جوجل، حيث عادت أسماء الضباط الأحرار ومن حركوا الثورة إلى الواجهة، وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذي طالب طوال حكمه بالعدالة والمساواة، وكان همه مصلحة المواطن البسيط، حيث أنه ينتمي لهذه الطبقة، وكان يعلم تمام العلم ما الذي تعانيه تلك الطبقة.

الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.





واحتفل المصريون، بذكرى ثورة 23 يوليو الـ68 تخليدًا لهذه المناسبة العطرة التي أعادت مصر للمصريين، وخيرها لأهلها، وذلك عقب تولي محمد نجيب رئاسة الجمهورية ومن ثم جمال عبدالناصر صاحب الشعبية الكبيرة خلال فترة حكمه، نظرًا لارتباطه بالبسطاء، والزود الدائم عن حقوقهم.





كلمة الرئيس بمناسبة ثورة 23 يوليو

من جانبه وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس الخميس، كلمة للشعب المصري بمناسبة ثورة 23 يوليو والذكرى الـ 68 لها، معربًا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مرسًا العديد من الرسائل المهمة إلى المصريين في ظل الأوضاع التي تحيق بالمنطقة في هذه الآونة.





وقال السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو إن المصريين يستمدون من الاحتفال العزم والإصرار والإرادة لتحقيق مستقبل مشرق للجيل الحالي والأجيال القادمة، موضحًا أن ثورة 23 يوليو حققت نقلة نوعية لمصر على أكثر من اتجاه.





وأكد السيسي خلال كلمته في ذكرى ثورة 23 يوليو على أن ضباط الجيش حظوا بتأييد شعبي مكنهم من استرداد الدولة المصرية، مضيفًا: "مستمرون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوي متقدم.





وأوضح السيسي أن ثورة 23 يوليو لم تقتصر على تغيير الحالة المصرية فحسب وإنما امتد ضياؤها للقارة الإفريقية، حيث برهنت الأيام على نبل أهداف ثورة يوليو 1952، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي يواجه تحديات لم تمر بها مصر عبر تاريخها الحديث.





ولفت السيسي في كلمته بمناسبة ثورة 23 يوليو إلى أن التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا نحرص على امتلاك القدرة الشاملة للحفاظ على مكتسباتنا، مشيرًا إلى أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب من المصريين أن يكون على قلب رجل واحد





واختتم السيسي كلمته في احتفال ثورة 23 يوليو بأن عقيدة مصر احترام الآخر واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية، معربًا عن ثقته في القدرة على تحقيق الأحداق المنشودة لحماية مصر ومستقبلها.