الهلال السعودي يلجأ لشبابه لتجديد دماء الفريق

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، توقيع عقدين احترافيين مع الثنائي نواف الغامدي حارس المرمى ولاعب الوسط حمد العبدان لثلاثة أعوام.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" نشر نادي الهلال صور توقيع الثنائي لمدة ثلاثة أعوام قادمة.

ويحاول نادي الهلال الحفاظ على مواهبه الشابة لتطعيم الفريق الأول في ظل المنافسة على عديد من الألقاب المحلية والقارية.

على جانب آخر، عاد الثنائي محمد الشلهوب وعبد الله المعيوف لاعبا فريق للانتظام في التدريبات بعد تغيبهما في الفترة الماضية بسبب تعرضهما للإصابة.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، برصيد 51 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

يشار إلى أن الدوري السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، بعد توقف لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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