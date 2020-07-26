"صاحبة رأي" لإليسا تقتنص المليون الأول (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر

حقق كليب الفنانة إليسا الجديد "صاحبة رأي" نجاحًا كبيرًا" بعد ساعات قليلة من إطلاقه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاع الكليب اقتناص المليون الأول له من المشاهدات في اقل من 72 ساعة، حيث حقق تحديدًا حتى الان أكثر من 1,180,276 مشاهدة.

ونال كليب "صاحبة رأي" إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث علق الكثيرون بالإعجاب بأداء إليسا وبفكرة الأغنية.

كليب "صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب وتوزيع هادي شرارة وهندسة صوت إيلي بربر.

وتتعاون إليسا في ألبومها الجديد، مع عدد من الشعراء والملحنين وهم أمير طعيمة، محمد رحيم، وأسامة مصطفى، ومحمد يحيى، ووليد سعد، وبهاء الدين.


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