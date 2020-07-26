العبار: لم أتقاضى راتبا خلال أزمة كورونا (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:17 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، إن نشاط الفنادق كان أكثر الأنشطة التي يعمل بها تأثرا بأزمة كورونا، حيث مازال هناك فنادق مغلقة.

وأشار "العبار"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن قطاع المطاعم أيضا تأثر، حيث أن لديه نحو 2000 مطعم، و14 ألف موظف، موضحا أن هناك فترات كانت 70% من الفنادق مغلقة، منوها بأن الأوضاع الآن تتحسن، وتعود تدريجيا لطبيعتها.

وأوضح رجل الأعمال الإماراتي، أنهم اتخذوا عدة قرارات خلال الأزمة، حيث تم تخفيض رواتب المسئولين 50%، كاشفا أنه لم يتقاضى راتبا خلال أزمة كورونا.


ووجه محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على تواجده اليوم في افتتاح فندق "العنوان" مراسي منتجع الجولف -الساحل الشمالي -سيدى عبد الرحمن.

وقال العبار، إن فندق العنوان مراسي منتجع الجولف، هو الأول خارج الامارات العربية المتحدة، تم افتتاح الفندق في 2020 رغم ان موعده كان في 2012، على الرغم من الظروف التي تمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد رئيس شركة إعمار العقارية، أهمية هذا الموقع بالنسبة للمسافرين فى المنطقة العربية ونشارك فى النمو السياحى فى مصر، قائلًا: "نشكر الحكومة على مساندتهم، والحجم الذى نراه من الاستثمارات يدل على ايمان الحكومة بأهمية الاستثمار"


افتتاح فندق "العنوان"
وافتتح قبل قليل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى الساحل الشمالي، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فندق "العنوان" مراسي منتجع الجولف -الساحل الشمالي -سيدى عبد الرحمن، في حضور أعلامي مصري ودولي ولفيف من رجال الاعمال والسياحة.

ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط فى هذه المنطقة وأكثرها تميزًا ورقيًا، وهنا يبرز تميز مراسي التي أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية فى الساحل الشمالي، وهى الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف. ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدى عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.

وتضم مراسي 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، وتتميز مراسي بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتي تسهم في تدعيم الروابط العائلية، وتحتوى مراسي على العديد من المناطق التي تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا في جو من المرح والبهجة في محيط آمن.

وتوجد في مراسي أكبر مارينا لليخوت في جنوب البحر المتوسط بسعة 236 مرسى لليخوت إلى جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وأول مارينا دولية في الساحل الشمالي بقدرة على استضافة اليخوت الفاخرة والتي يصل طولها إلى 150 متر ويضم مجتمع مراسي ملعبًا للجولف رائع التصميم يتألف من 18 حفرة وهو من تصميم المهندس المعماري ذو الشهرة العالمية بيتر هارادين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد العبار عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

انطلاق قناة الأهلي.. تعرف على ترددها الآن

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة مهاجم الجزائر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يترقب.. النجم الساحلي يُحدد شروطه لرحيل كريم العريبي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد ناري من عضو الكاف بعد تصريحات فاروق جعفر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وفاة الدكتور مجدى سبع

منذ يوم

رئيس شركة استادات يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بشأن قناة النادي

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يصدم إدارة الأهلي ويرفض ضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

منذ ساعة و 21 دقيقة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رانيا المشاط تفتتح فندق العلمين الجديد (صورة)

رانيا المشاط: زيادة حجم الاستثمارات بالساحل الشمالي يساهم في تحقيق التنمية

"سهل حشيش".. مشروع واعد يُبهر السائحين

"سياحية وترفيهية وصناعية".. مشروعات عالمية على أرض مدينة الجلالة

السياحة: حصول 70 فندقا فى 5 محافظات على شهادة السلامة الصحية

محمد العبار: لدينا 9 فنادق تحت الإنشاء بالساحل الشمالي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

الصحة: تسجيل 511 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 40 حالة وفاة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

12:15 م

وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"

12:30 ص

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

09:05 م

عاجل - مرتضي منصور يشطب عضوية نجم الزمالك السابق

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً