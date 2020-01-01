غرفة صناعة مواد البناء: مبادرة "مايغلاش عليك" عبقرية

قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مبادرة "مايغلاش عليك" لدعم وتمويل المنتج المحلي كبيرة وشاملة وعامة، وستعمل على تشجيع المنتج المحلي الذي يتمتع بجودة ومواصفات عالمية، لافتَا إلى أن هذه المبادرة ستقدم خصومات بنسبة تصل لـ20%

وتابع "الدسوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن المبادرة تقدم دعم حكومي يصل لـ12.5 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية، وهذا خلاف الخصم الذي يقدر بـ20% الذي يقدمه المنتج، لافتَا إلى أن المبادرة تشمل كل شيء سواء العقار أو الأثاث أو جميع الصناعات، ويشارك في هذه المبادرة أكثر 4 آلاف منتج مصري محلي.





وأضاف، أن المبادرة عبقرية وجاءت في وقت عبقري، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي بعد أزمة كورونا انخفضت بعدما وصلت لـ6%، ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى حركة رواج كبيرة في السوق، وتغيير شكل الموازنة من حيث نمو الاقتصاد.





ولفت إلى أن الصناعة جزء من حركة التنمية الشاملة في رؤية مصر 2030، لافتَا إلى أن شكل مصر سيتغير خلال الـ10 سنوات من خلال التنمية في الطرق والطاقة، وشكل المجتمعات العمرانية الجديدة.





ولفت إلى أن وقف إعطاء تراخيص البناء في المدن لمدة 6 أشهر هدفه أعادة تقييم بعض المدن التي أصبحت غير قابلة لاستيعاب أي زيادة سكانية جديدة، وهذا يأتي في اطار منظومة التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة على أعلى مستوى.





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كشف محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تستعد غدا الأحد لإطلاق مبادرة" مايغلاش عليك"، والتى تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعي مرة أخرى بعدما تأثر سلبا بسبب أزمة كورونا.





وأضاف" معيط" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج المصري افندي المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، أن أزمة كورونا لم تؤثر فقط على تراجع معدلات الإنتاج الصناعي، بل اثرت أيضا على انخفاض دخل المواطنين وتراجع معدلات استهلاكهم، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتقليل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.





وتابع، "المبادرة تهدف لعودة النشاط الاقتصادي سريعًا، والتي جاءت من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في رفع معدلات استهلاك المواطنين من السلع التي تزداد فيها نسبة التصنيع المحلي.





وأشار الوزير، إلى أن مبادرة" مايغلاش عليك"، ستوفر لأصحاب بطاقات التموين دعم بقيمة 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه لبطاقة التموين الواحدة، ما تمكن الفرد من الحصول على خصم بنسبة 10% على السلع التى سيقوم بشرائها في المبادرة، بالإضافة إلى خصم إضافي يمنحه التجار لجميع المواطنين على مختلف أنواع السلع بنسبة 20%، قائلا" يعني لو سلعه كان سعرها 1000 جنيه قبل المبادرة تقدر تشتريها في المبادرة بقيمة 800 جنيه بسبب خصم 20%، ولو أنت صاحب بطاقة تموين ستحصل على خصم 10% ليصل سعرها إلى 700 جنيه."





وأوضح "معيط"، أن قيمة الدعم المالي التي ستوفره المبادرة لأصحاب بطاقة التموين غير مسموح أن يتم شراء به سلع تموينية، حيث سيستخدم فقط في شراء السلع التي سيتم طرحها في المبادرة وهي أجهزة كهربائية، وملابس، وسلع معمرة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم المالي ستتحمله الخزانة العامة للدولة بنحو 12.5 مليار جنيه.



