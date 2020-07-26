شاهد.. "العبار" يكشف موعد حدوث انفراجه في سوق العقارات بعد "كورونا"

توقع محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، أن تحدث انفراجه في سوق العقارات اعتبارا من منتصف 2021.





وأشار "العبار"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك بوادر تحسن من الآن، منوها بأن أي مؤسسة ليس لها قواعد قوية سيكون تخطيها لأزمة كورونا سريعا أمر صعب.





وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، "لابد في المنطقة العربية أن نبني مؤسساتنا على تحمل الضرب والخسائر"، متابعا: "أول شهر ونصف لبداية أزمة كورونا ما كنت أشوف الليل من النهار.. الصورة ما كانت واضحة، وكان لابد من ربط الحزام ونتأكد أننا نستطع تحمل الوضع سنتين".







