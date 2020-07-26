وزير الثقافة: الاحتفال بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات يعكس جهود الدولة لبناء مستقبل مشرق

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة انطلاق الاحتفالية الفنية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور احمد عواض بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والتى تتواصل على مدار ثلاثة ايام بالمسرح المفتوح التابع لقصر ثقافة تحيا مصر بمدينة الاسمرات ، كما تفقدت قصر الثقافة استعدادا لاعادة تشغيله ضمن الخطة الزمنية لاستئناف الفعاليات الابداعية بمختلف ربوع مصر. 

 ثمنت عبد الدايم التعاون القائم بين وزارة الثقافة ومختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة في المدينة لتقديم خدمات ثقافية متنوعة للأهالى وتشمل عروض فنية وانشطة وورش عمل انتاجية تجذب ابناء المدينة خاصة الاطفال والسيدات الى جانب حلقات نقاشية تتناول الكثير من القضايا المعاصرة للتثقيف والتوعية وندوات ادبية وفكرية بالاضافة الى تبنى الموهوبين ومنحهم الفرصة للتعبير عن انفسهم ، وتابعت ان الاحتفالية التى تقام لاول مرة لمدة ثلاثة ايام متتالية فى الاسمرات تعكس جهود الدولة المصرية لبناء مستقبل مشرق وتوفير حياة كريمة لكل افراد الشعب ، واشارت ان المبادئ النبيلة للثورة البيضاء تبقى نبراسا لتحقيق الازدهاد والتنمية ، مؤكدة ان ثورة 23 يوليو نجحت فى بعث الروح الوطنية فى نفوس معاصريها كما غرست قيم الانتماء بين الاجيال التالية.

اخرج الحفل الفنان هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة واحياه فرقة الشباب للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عادل مصطفى وتضمن مختارات من الاعمال الغنائية التى شكلت ملامح الوجدان الوطنى وعبرت عن الهوية المتفردة لشعب مصر كان منها مصر التى فى خاطرى ، تحيا مصر ، بانوراما وطنية من اعمال عبد الحليم حافظ ، طوبة فوق طوبة ،مشربتش من نيلها ، تسلم ايدينك ، ولا اي كلام ، يا حبيب مصر، حلوه يا بلدى، مصر  هي امي، يا حبيبتي يا مصر، اسلمى يا مصر.

يذكر ان الاحتفالية تشمل عرضا لفرقة النيل للموسيقى والغناء يقام مساء الاحد 26 يوليو وتختتم بعرض لفرقة التنورة التراثية مساء الاثنين 27 يوليو وتاتى ضمن انشطة وزارة الثقافة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والتى تقام طبقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعارف عليها حرصا على السلامة العامة وذلك في عدد من الأماكن المفتوحة الى جانب الفعاليات الالكترونية على قناتها الخاصة باليوتيوب وموقعها الرسمى على شبكة الانترنت.



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