"تشتري ولا تبيع".. محمد العبار يكشف الأفضل للمستثمرين (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:58 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال محمد العبار، رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، إنه يرى أن الوضع الحالي في السوق العقاري يشير إلى أن البيع ليس خطوة جيدة، معقبا: "العالم كله يمر بأيام صعبة، ولذلك فالانتظار أفضل".

وأشار "العبار"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الفترة الحالية تعتبر فترة مناسبة للشراء، حيث أن الأسعار حاليا أفضل من أي وقت مضى بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي، ورئيس شركة إعمار الإماراتية، أنه يرى أن القطاع العقاري في مصر يشهد حالة من النضج.


ووجه محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، الشكر للدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، على تواجده اليوم في افتتاح فندق "العنوان" مراسي منتجع الجولف -الساحل الشمالي -سيدى عبد الرحمن.

وقال العبار، إن فندق العنوان مراسي منتجع الجولف، هو الأول خارج الامارات العربية المتحدة، تم افتتاح الفندق في 2020 رغم ان موعده كان في 2012، على الرغم من الظروف التي تمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد رئيس شركة إعمار العقارية، أهمية هذا الموقع بالنسبة للمسافرين فى المنطقة العربية ونشارك فى النمو السياحى فى مصر، قائلًا: "نشكر الحكومة على مساندتهم، والحجم الذى نراه من الاستثمارات يدل على ايمان الحكومة بأهمية الاستثمار"


افتتاح فندق "العنوان"
وافتتح قبل قليل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إلى الساحل الشمالي، محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، فندق "العنوان" مراسي منتجع الجولف -الساحل الشمالي -سيدى عبد الرحمن، في حضور أعلامي مصري ودولي ولفيف من رجال الاعمال والسياحة.

ويعتبر شاطئ سيدى عبد الرحمن أروع شواطئ البحر المتوسط فى هذه المنطقة وأكثرها تميزًا ورقيًا، وهنا يبرز تميز مراسي التي أقيمت لتكون أول وأرقى وجهة عالمية فى الساحل الشمالي، وهى الآن تخطو خطوات سريعة لتصبح وجهة سياحية عالمية للترفيه والإجازات، ولسياحة اليخوت، ورياضة الجولف. ويقام المشروع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، بقيمة 55 مليار جنيها مصريا ما يعادل 3.5 مليار دولار، ويقع فى سيدى عبد الرحمن الكيلو 125 الساحل الشمالي، وعدد الوحدات 8500 وحدة وبانتهاء عام 2020 سيكون قد تم تسليم 3750 وحدة.

وتضم مراسي 23 مجتمع، وتمتد المارينا على مساحة 1.16 مليون متر مربع، ومساحة المتنزهات المائية تصل إلى 16 كم، وتتميز مراسي بطابعها الخاص كمجتمع صديق للأسرة حيث تؤمن بأهمية توفير الأنشطة الهادفة لكل أفراد العائلة والتي تسهم في تدعيم الروابط العائلية، وتحتوى مراسي على العديد من المناطق التي تلائم الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية ليندمجوا في جو من المرح والبهجة في محيط آمن.

وتوجد في مراسي أكبر مارينا لليخوت في جنوب البحر المتوسط بسعة 236 مرسى لليخوت إلى جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وأول مارينا دولية في الساحل الشمالي بقدرة على استضافة اليخوت الفاخرة والتي يصل طولها إلى 150 متر ويضم مجتمع مراسي ملعبًا للجولف رائع التصميم يتألف من 18 حفرة وهو من تصميم المهندس المعماري ذو الشهرة العالمية بيتر هارادين.

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