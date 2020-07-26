كانى ويست يعتذر لزوجته "كيم كارداشيان"

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر

اعتذر ويست يعتذر لزوجته "كيم كارداشيان" من خلال بموقع التغريدات المصغر "تويتر: اعتذر لها فيها عما بدر منه

وجاء في تغريدته: "أود الاعتذار إلي زوجتي كيم كارداشيان بعدما تحدث عن شيء في منتهي الخصوصية في العلن مؤخراً".

وقال: "كيم انا احبك وأود ان الاعتذار لكي، واعلم اني جرحتك، من فضلك سامحيني".

كانت "كيم كارداشيان" قالت في منشور مطول عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، علقت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، للمرة الأولى على ازمة تصريحات زوجها كاني ويست، في اول مؤتمر انتخابي له.

ونقلت صحيفة ديلي ميل المنشور، الذي قالت به كيم، أن عائلتها حاليا معدومة القوى، وتشعر بأنها في كابوس حقيقي مما سمعته.

غير انها ارجعت اسباب ما قاله كاني لمشكلاته العقلية التي يعاني منها منذ ازمة تعرض زوجته للسرقة في باريس، وقالت انها تتفهم انه احيانا يتفوه بحديث لا يمت للواقع بصلة.

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