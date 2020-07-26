وفاة مذيع برنامج "من سيربح المليون"





توفي مقدم البرامج الأمريكي الشهير، ريجيس فيلبين، عن عمر ناهز 88 عاما، حيث أعلنت عائلته وجاء في بيان صادر عن أسرته: "نشعر بحزن عميق لمشاركة خبر وفاة حبيبنا ريجيس فيلبين الليلة الماضية لأسباب طبيعية، وذلك قبل شهر واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ89".





وأضاف: "عائلته وأصدقائه ممتنون إلى الأبد للوقت الذي قضوه معه بسبب دفئه وروحه الدعابية الأسطورية، وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء يستحق الحديث عنه".





وأضاف البيان: "نشكر معجبيه على دعمهم المذهل خلال مسيرته التي امتدت 60 عاما، ونطلب الخصوصية أثناء حزننا على خسارته".







