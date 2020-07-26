تصريحات نارية من علي أبوجريشة ردًا على فاروق جعفر









أكد علي أبوجريشة، نجم نادي الإسماعيلي السابق، أن الدراويش حصل على بطولة أفريقيا وقت عدم وجود بطولة دوري.





وقال أبوجريشة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "فاروق خانه التوفيق فى تصريحاته، لأنه كلام غير موفق بالمرة، والإسماعيلى شارك فى أول بطولة أفريقية عام 1969، وكان الدورى المصرى موقوفا حينها، وخاض الدراويش جميع مبارياتهم خارج الأرض ورغم ذلك حققنا الفوز فى كافة المواجهات، وبالنسبة لنا كنا حينها أندية غير معروفة فى القارة، فكيف سيُجاملنا التحكيم".



