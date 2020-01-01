شاهد.. وزيرة الصناعة عن الكمامات القماش: "الإنتاج ما شاء الله"

الأحد 26/يوليه/2020 - 03:59 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
هدى عبدالرازق
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك عدد كبر من المصانع دخلت في منظومة تصنيع الكمامات القماشية، معقبا: "الإنتاج ما شاء الله".

وأشارت "نيفين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المصانع المنتجة للكمامات القماشية تنسق مع هيئة الشراء الموحد، حيث أن التعاقد والتوريد يكون من خلال الهيئة، وفقا لمواصفات وزارة الصحة.

وأضاف أن وزارة التموين تعاقدت مع هيئة الشراء الموحد لإتاحة الكمامات القماشية، فضلا على أنهم وفروا الكمامات لطلاب الثانوية العامة.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،، إنه تم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًّا للمواطنين للصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2020، بحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وإن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة المصرية"، على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة، وتزداد تدريجيًّا، لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة.

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها اليوم، مواصفات الكمامات القماشية الواقية المطروحة على بطاقة التموين بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي، كما يلي:

- الكمامات المطروحة تسمح بسهولة التنفس.

- طاردة للسوائل والرذاذ.

- معالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروبات.

- لا تسبب حساسية للبشرة.

- قابلة لإعادة الاستخدام حتى ٥٠ غسلة.

وأوضحت الوزارة أن الكمامات مدونة عليها مجموعة من الإرشادات العامة لكيفية الاستخدام؛ ومنها أن يبدأ استخدامها للمرة الأولى بعد غسلها، ويتم غسلها بطريقة منفردة تحت درجة حرارة ٦٠ درجة مئوية، ثم تعريضها لأشعة الشمس حتى تجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية لها.

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