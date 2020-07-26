انتشار شائعات جديدة تفيد بانفصال أنغام عن زوجها الموزع أحمد إبراهيم





انتشرت من قليل شائعات، تفيد بأن الثنائي النجمة أنغام وزوجها الموزع الموسيقى، قاما بإلغاء متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهم الرسمية بموقع الصور انستجرام.





وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات والشائعات حول انفصالهما، فيما لم يؤكد الثنائي الآمر حتى الان.





يذكر أن المطربة أنغام صور من أحدث جلسات تصوير لها على أحد الشواطئ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أنغام، بشعر قصير يتطاير بسبب الهواء، لحظة غروب الشمس بفستان متألق ومفتوح من ناحية الصدر.



