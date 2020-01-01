نجم الأهلي السابق: تصريحات فاروق جعفر سقطة فى تاريخه





أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، أن تصريحات فاروق جعفر، أساءت لنادي الزمالك فى المقام الأول وكان يجب عليه أن لا يقحم أى نادي أخر فى حديثه.





وقال إكرامي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "لم يكن أى لاعب يحضر الاجتماع الفني مع الحكام خلال أى مباراة، وتصريحاته سقطة كبيرة تسييء له بشكل كبير، والموضوع لن ينتهي على خير".

وأضاف: "الحكام الأفارقة سوف يتربصون للأندية المصرية والمنتخب الوطني فى البطولات المقبلة، ومن المفترض أن فاروق جعفر له اسمه وتاريخه وكان يجب أن لا تخرج منه هذه التصريحات".



