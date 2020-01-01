الري تطمئن المصريين بشأن إيراد النيل (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قالت المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن لجنة إيراد النيل يرأسها وزير الري، وتعني بمتابعة حجم الفيضان، وآلية توظيفه بشكل جيد، وتوفير الاحتياجات المائية.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، موضحا أن الفترة الحالية يطلق عليها فترة الفيضان، ويتم متابعة معدلات المياه، وعلى أساسه يتم توفيق الأوضاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن منسوب المياه في بحيرة السد العالي مطمئنة، حيث أن المعدل جيد وتكفي احتياجاتنا الفترة المقبلة، منوها بأنه متوقع أن يكون إيراد مياه النيل فوق المتوسط، وهو شيء مبشر، لافتا إلى أن الفيضان هذا العام قد يكون فوق معدله الطبيعي.

آخر مستجدات مباحثات سد النهضة
"تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية. 

حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الإقليمي.

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