عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:52 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب عماد الدين أديب، إن إثيوبيا إذا أعطتنا الآن أوراق بيضاء، لكي تضع مصر فيها ما تشاء من شروط وبنود ممكنة وغير ممكنة، وقامت بالإمضاء عليها ووضعتها في الأمم المتحدة، فلن أثق بها كمواطن مصري من ضمن أكثر من100 مليون مصري.

وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن موقفه من إثيوبيا مبني من استقراء الموقف الإثيوبي خلال 9 سنوات مفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد موقف موحد من أديس أبابا طيلة السنوات الأخيرة من المفاوضات. 

وولفت إلى أن أثيوبيا لا تريد الوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، ولكنها تريد أن يكون لها اليد العليا على مصر، خاصة أن إثيوبيا لا توجد لديها أي مشاكل في المياه، ورغم ذلك تضع الكثير من العقبات والأزمات في مفاوضات سد النهضة. 

وتساءل: إذا توصلت مصر إلى اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، فهل يمكن أن تلتزم إثيوبيا بهذال الاتفاق؟؟ معقبًا: "لا يوجد مخلوق على ظهر وجه الأرض يستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن بناء على استقراء الموقف الإثيوبي، يؤكد بان أديس أبابا لن تلتزم بأي أتفاق".


آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة
هذا، وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية. 

وجدد السيد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الإرهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الامن والاستقرار الإقليمي.

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