عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

قال الكاتب عماد الدين أديب، إن إثيوبيا إذا أعطتنا الآن أوراق بيضاء، لكي تضع مصر فيها ما تشاء من شروط وبنود ممكنة وغير ممكنة، وقامت بالإمضاء عليها ووضعتها في الأمم المتحدة، فلن أثق بها كمواطن مصري من ضمن أكثر من100 مليون مصري.





وتابع "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن موقفه من إثيوبيا مبني من استقراء الموقف الإثيوبي خلال 9 سنوات مفاوضات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد موقف موحد من أديس أبابا طيلة السنوات الأخيرة من المفاوضات.





وولفت إلى أن أثيوبيا لا تريد الوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، ولكنها تريد أن يكون لها اليد العليا على مصر، خاصة أن إثيوبيا لا توجد لديها أي مشاكل في المياه، ورغم ذلك تضع الكثير من العقبات والأزمات في مفاوضات سد النهضة.





وتساءل: إذا توصلت مصر إلى اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة، فهل يمكن أن تلتزم إثيوبيا بهذال الاتفاق؟؟ معقبًا: "لا يوجد مخلوق على ظهر وجه الأرض يستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن بناء على استقراء الموقف الإثيوبي، يؤكد بان أديس أبابا لن تلتزم بأي أتفاق".







