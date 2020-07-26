أول تعليق من البابا على ظهور العذراء بدير مواس

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليقا على ظهور العذراء مريم بدير مواس، إن أي رسالة فيها ظهورات هي رسالة طمأنينة، ولكن لا توجد امتداد لهذه الظهورات، فعلى سبيل المثال ظهور السيدة العذراء في الزيتون، استمرت لمدة 40 يوما، والكنيسة شكلت لجنة لدارستها والاستماع وفي النهاية كتب تقرير وأكدت الظهور، وأما ما حدث مؤخرا لا ينطبق عليه ذلك لأن الظهور حدث مرة واحدة، مشيرا إلى استماعه للأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، حول الواقعة.





كما أكد البابا تواضروس في لقاء خاص عبر قناة "إكتسرا نيوز" مساء اليوم أنه لم يصاب لفيروس كورونا، وقال: "فيروس كورونا غير أنه مرض ولكنه عمل نوع من الهوس لدى الناس، لو حد كح يقولوا عليه عنده كورونا، نشكر ربنا أنا من طبعتي باخد أدوار برد كتير لأني أجريت عملية (لوز) وأنا طفل، وهذا أثر على الحلق فيتأثر بأي تغير في درجة الحرارة".





وأضاف البابا، أن انتشار الوباء بهذه الصورة الفجائية والواسعة في العالم كله جديد على الناس، واعتبر أن الله بمحبته يحاول إيقاظ الإنسان كجرس إنذار، لأن الإنسان بدأ يتعاظم في عين نفسه بسبب التكنولوجيا "فربنا بيقوله خد بالك".





وأشاد البابا بتعامل الدولة مع فيروس كورونا قائلا: "تعامل الدولة كان بشكل كامل، لا تكاسل وهذا نابع من القيادة السياسية، حتى الحكومة ووزارة الصحة والإجراءات التي تم أخذها مثل الحظر وإغلاق أماكن التجمعات، الدولة تعاملت باستعداد كامل للفيروس، إضافة للإمكانيات الصحية التي قدمتها الدولة".





الكنيسة تحذر الفتيات القبطيات

في سياق منفصل، أصدرت الكنيسة القبطية بيانا، حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن اسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.

وأكد الدير أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون للدير، مطالبا جميع أبناء الكنيسة بتوخي الحذر عند التعامل في مثل هذه الحالات، والانتباه إلى هذه الأساليب الملتوية التي تنطوي على الاحتيال والخداع