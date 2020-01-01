أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "جيل 90 لا يعلم أى شييء عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين".

وأضاف: "الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر".



