أول تعليق من رضا عبدالعال على تصريحات فاروق جعفر

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن تصريحات فاروق جعفر كان يقصد بها قطبي الكرة المصرية والمنتخب الوطني وليس القلعة البيضاء فقط.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "جيل 90 لا يعلم أى شييء عن الأمور التى تتم مع الحكام على الإطلاق، واللاعب ينزل المباراة من أجل الفوز فقط والعوامل الخارجية بعيدة عن اللاعبين".
 
وأضاف: "الأندية صاحبة الأرض تتعرض للمجاملات من الحكام وهذا يحدث فى كل دول العالم، وجيل 90 لا يعلم شييء عن اتهامات فاروق جعفر".

ويذكر أن فاروق جعفر نجم كرة القدم المصرية السابق صرح أمس أن الأندية المصرية ومنتخب مصر  تمت مجاملته تحكيميًا فى البطولات الإفريقية.

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