ننشر المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمقاهي في عيد الاضحى المبارك 2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، مواعيد عمل المطاعم والمقاهي الجديدة والتي أقرها مجلس الوزراء، تماشيًا مع القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء قبل حلول اجازة عيد الاضحى المبارك 2020، والذي يحل في الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، وذلك بسبب الظروف الحالية التي تشهدها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مواعيد عمل المطاعم والمقاهي الجديدة في عيد الاضحى 2020
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مد عمل المقاهي والمطاعم ومد فترة استقبال المواطنين حتى الساعة 12 صباحًا، بدلًا من الساعة 10 ليلًا، ومن المقرر بدء تنفيذ القرار الجديد، بداية من الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

وتقرر وفقًا لمجلس الوزراء، السماح للمطاعم العمل في خدمة التوصيل للمنازل من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، ويستثني من القرارات المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومحلات البقالة، مع غلق المولات التجارية وباقي المحلات الساعة 10 ليلًا بدلا من الساعة 9 ليلًا.

صلاة عيد الاضحى 2020
وقرر مجلس الوزراء، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، العيد الكبير 2020، في الساحات أو المساجد، وإقامتها في المنازل كما حدث في العيد الماضي عيد الفطر، منعا للتزاحم، ولمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تقرر زيادة الطاقة الاستيعابية للمطاعم والكافيهات والمقاهي لـ50% بدلًا من 25%، وتطبيق تلك القرارات بداية من الأحد 26 يوليو 2020.

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